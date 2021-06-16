أمن الدولة: المُتبرع للجهات الخارجية المجهولة مُعرض للمساءلة القانونية

حذرت رئاسة أمن الدولة، من التبرع للجهات الخارجية المجهولة التي تدعو للمساهمة في العمل الخيري خارج المملكة. وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «ويتر»، قالت رئاسة أمن الدولة: نحذر من الاستجابة لدعوات ورسائل الجهات الخارجية المجهولة التي تدعو لجمع أموال أو تبرعات لغرض المساهمة في العمل الخيري خارج المملكة. وأشارت رئاسة أمن الدولة إلى أن ذلك يُعرض صاحبه للمساءلة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

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