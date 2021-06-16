معرض مشروعات مكة .. أكبر معرض رقمي على مستوى المملكة شيّد في ١٨ يوماً

تربّع معرض مشروعات منطقة مكة المكرمة الرقمي “بناء الإنسان وتنمية المكان” على خارطة صناعة المعارض كأكبر معرض رقمي على مستوى المملكة ، يقام داخل أكبر قبّة على مستوى العالم دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية بمساحتها الضخمة 34 ألف متر مربع وبارتفاع 46 متراً ، وقطرها 210 أمتار، وتم تشييده في ١٨ يوماً كاسراً التقليدية الكلاسيكية في نمط المعارض بالتحول إلى شاشات رقمية تفاعلية ذكية .

واستقطب المعرض هذه التقنية الرقمية ، ليكون منارة إشعاع لعطاء تنمية دامت ١٤ عاماً، وقف فيها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على تفاصيل إخراج هذا المنتج الإثرائي ، كهوية تميّز معارض المنطقة .

ويحتل المعرض بنمط تصميمه العصري المميز مساحة ١٥ ألف متر مربع ، وشاشات عرض رقمية ضخمة تنقل الزائر بين مشاريع تنمية مكة المكرمة في نحو ١٠٠٠ متر مربع .

فيما تهبط من سماء القبة إشاعات ضوئية عبر نظام “الإسقاط الضوئي ” ، ومن خلال ١٢٠ نقطة تعليق علوية ؛ ٧٢ جهاز بروجكتر رقمي بقوة ضوئية تجاوزت ٤٠ ألف لومنز ، يساندها ٤٥٠ جهازاً ضوئياً تعمل من خلال ١٨ جهازاً من الخوادم الرقمية، وتمر في نحو ٢٠ ألف كيبل من الألياف الضوئية، مُدّ لتشييدها ٣٠ ألف كيبل طاقة ؛ لتكون مساحة هذا الإبهار الضوئي بما يعادل ٥٠٠٠ متر مربع في جوانب المعرض الرقمي .

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