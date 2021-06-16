السودان يتسلم رئاسة الدورة الـ51 لمجلس وزراء الإعلام العرب

أعلن وزير الثقافة السودانى، حمزة بلول، أن دولة السودان تسلمت رئاسة الدورة الـ 51 لمجلس وزراء الإعلام العرب، حيث تولى رئاسة الدورة.

وأَضاف "وزير الثقافة السوداني"، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة 51 لمجلس وزراء الإعلام العرب، أن "بلاده تتشرف برئاسة دورة مجلس وزراء الإعلام العرب"، مكملا أن جائحة كورونا تقتضى تعاونًا إعلاميًا واسعًا بين الدول العربية.

ومن جانبه أشار كرم جبر ، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ، إلى أن الرئيس السيسى يحرص دائما على دعم أواصر المحبة والتعاون والتواصل بين الدول الشقيقة.

وأشار إلى أن اجتماعنا هذا يأتي في وقت ربما يكون الأصعب فى تاريخ العمل العربى المشترك ، مؤكداً أننا نواجه منذ سنوات خطر الإرهاب.

وتابع أننا إذ كنا نعلم من هو العدو الخارجى ، فالان أصبح من الصعب التعرف على العدو المنطلق من الداخل.