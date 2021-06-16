أعلن وزير الثقافة السودانى، حمزة بلول، أن دولة السودان تسلمت رئاسة الدورة الـ 51 لمجلس وزراء الإعلام العرب، حيث تولى رئاسة الدورة.
وأَضاف "وزير الثقافة السوداني"، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة 51 لمجلس وزراء الإعلام العرب، أن "بلاده تتشرف برئاسة دورة مجلس وزراء الإعلام العرب"، مكملا أن جائحة كورونا تقتضى تعاونًا إعلاميًا واسعًا بين الدول العربية.
ومن جانبه أشار كرم جبر ، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ، إلى أن الرئيس السيسى يحرص دائما على دعم أواصر المحبة والتعاون والتواصل بين الدول الشقيقة.
وأشار إلى أن اجتماعنا هذا يأتي في وقت ربما يكون الأصعب فى تاريخ العمل العربى المشترك ، مؤكداً أننا نواجه منذ سنوات خطر الإرهاب.
وتابع أننا إذ كنا نعلم من هو العدو الخارجى ، فالان أصبح من الصعب التعرف على العدو المنطلق من الداخل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السودان يتسلم رئاسة الدورة الـ51 لمجلس وزراء الإعلام العرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.