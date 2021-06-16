استقرار أسعار الذهب

استقرار أسعار الذهباستقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، ويترقب المستثمرون نتيجة أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لاستقاء مؤشرات بشأن خفض محتمل لتدابير دعم اقتصادية، وسط ارتفاع الدولار.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية، حيث جرى تداوله عند 1859.32 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:23 بتوقيت غرينتش.

ونزل الذهب لأدنى مستوياته منذ 17 مايو 2021 إلى 1843.99 دولار يوم الاثنين الماضي.

فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1860.40 دولار للأونصة.

وفي سوق العملات استقر الدولار قرب أعلى مستوى في شهر مقابل العملات المنافسة، مما يزيد تكلفة الذهب لحائزي بقية العملات.

