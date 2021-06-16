وزير الإعلام يدعو لضرورة توحيد الموقف العربي تجاه فلسطين

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دعا وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي إلى توحيد الموقف العربي وإيجاد رؤية واستراتيجية عربية موحدة تجاه الأحداث الحالية سواء السياسية فيما يتعلق بفلسطين أو ما يتعلق بالتصدي لجائحة كورونا ومواجهة تداعياتها، وذلك في ظل التطورات الإعلامية والتقنية وتسارع الأحداث العالمية.
وأكد في تصريحٍ في ختام اجتماع الدورة الـ51 لمجلس وزراء الإعلام العرب التي عُقِدت بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم، أهمية إعداد رؤية واستراتيجية عربية موحدة لمواجهة التحديات الخاصة بالإعلام الرقمي، وآليات التعامل معه، مشيراً إلى أن مجلس وزراء الإعلام العرب ارتأى ضرورة إعداد ورقة موحدة وضرورة اتخاذ موقف عربي موحد للتعامل مع هذه الملفات.
وحول مقترحي المملكة بشأن الإستراتيجية العربية لمواجهة جائحة كورونا، وكذلك إضافة دولتي مصر وفلسطين كعضوين دائمين في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، أوضح وزير الإعلام المكلف أن المملكة العربية السعودية اقترحت إعداد استراتيجية موحدة لمواجهة الأزمات مثل أزمة جائحة كورونا والتعامل مع الأزمات بشكل عام، كما اقترحت المملكة إضافة دولة مصر كونها بلد المقر ودولة فلسطين كعضوين دائمين في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب حيث لقي هذا المقترح ترحيباً من وزراء الإعلام.
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