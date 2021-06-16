ادارة الوحدة حشف وسوء كيلة

فترة مريرة ومليئة بالحزن والدهشة يمر بها عشاق نادي الوحدة العريق هذه الايام ، هبوط فريقهم الى الدرجة الاولى اصابهم في مقتل فهم بين حائر ومصدق ، اخذتهم نشوة الاماني واصبحوا يمنون النفس بعودة فريقهم لامجاده، ولم يلبثوا كثيراً حتى افاقوا على صدمة كسرت قلوبهم وجعلتهم يرددون بحسرة ( آه وحده ).

هذا الجمهور الوفي لايلام على ردة الفعل فبالامس القريب كان ناديهم يحظى برعاية واشراف ودعم خاص من معالي المستشار تركي ال الشيخ الذي وعدهم بان الوحدة سينصف ، في تلك الليلة لم ينم الوحداويون قالوا لانفسهم اخيراً وحدتنا ستعود ولم يدر بخلدهم للحظة بان فريقهم بعد عامين فقط سوف يهبط للدرجة الاولى مع سبق الاصرار !

نعم اصرار ادارة الوحدة وعنادها ومكابرتها اطاحت بكل هذه الاحلام ، سلطان ازهر ومجلس ادارته وقفوا بالمرصاد امام تحقيق طموحات واحلام هذه الجماهير العاشقة والمغلوبة على امرها ، ادارة تفننت في سلخ جلد الفريق والتفريط في اهم عناصره وفي المقابل تفننوا في اختيار أسوأ البدلاء من ناحيتي اللاعبين والمدربين ، ادارة حصلت على دعم اكثر من ٩٤ مليون من وزارة الرياضة وانهت الموسم بديون اكثر من ٥٤ مليون والحصيلة هبوط فريق القدم الى الدرجة الاولى وتدني في مستوى معظم الالعاب ، كرة اليد خرجت من الموسم خالية الوفاض من كل البطولات المحلية والخارجية وهو نفس الفريق الذي حقق الثلاثية المحلية ولقب رابع العالم ووصيف اسيا في الموسم السابق ، كرة الطائرة كادت ان تهبط لولا لطف الله والحال ينطبق على معظم العاب النادي ، ادارة ازهر بالرغم من كل هذا السوء الذي ظهرت عليه لم تكلف نفسها حتى لو بالاعتذار للجماهير ووعدهم بالتعويض بل واصلوا صمتهم المعتاد غير مبالين بما يحدث وكانما الامر لايمسهم لا من قريب ولا من بعيد او كأن النادي ملك من املاكهم ولا دخل للمحبين والمخلصين فيه لينطبق عليهم المثل القائل

” حشف وسوء كيلة ” ..

واخيراً نادي الوحدة العريق غريق في حاجة لنجدة وتدخل من وزير الرياضة فالمعطيات كلها تشير بان الهبوط للدرجة الاولى لن يكون هو أسوأ الكوارث في حال استمرار هذه الادارة التي توفر لها كل شي وبالمقابل لم تقدم اي شي يؤهلها للاستمرار ، مسئولية نادي الوحدة اكبر من ان يتحملها مجرد شباب متحمس وجد دعم مادي كبير وهو لايملك الفكر ولا الدراية ولا الخبرة ولايحسن التصرف فيما اوكل اليه من امور .. اجراس الخطر تدق .. انقذوا الوحدة!!

بقلم: عمر عبدالعزيز صيرفي