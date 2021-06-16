وزير الاعلام الكويتي : دعم حقوق الشعب الفلسطيني سياسة ثابتة للكويت 

أكد عبد الرحمن المطيري وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت ايمان بلاده بأهمية دعم القضية الفلسطينية على كل الصعد الاقليمية والدولية مؤكدا أن هذه "سياسة ثابتة لدى دولة الكويت قيادة وشعبا الى ان يحصل الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه الثابتة في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف " .

وجدد المطيري في كلمة امام أعمال الدورة 51 لمجلس وزراء الاعلام العرب التي تعقد بالقاهرة التأكيد على تضامن الكويت مع الشعب الفلسطيني الشقيق تجاه ما يشهده من اعتداءات وانتهاكات على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي لا سيما العدوان الاخير على مدينة القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة"

وأوضح المطيري ان الواقع العربي بما يشهده من تطورات بالغة الاهمية على جميع المستويات يفرض علينا وضع أفكار مبتكرة لتطوير آليات الاعلام العربي بما يمكنها من مخاطبة شعوبنا العربية ونقل قضايانا الى العالم الخارجي بمحتوى صحيح ومنطقي وهادف وبطرق إبداعية ، مشيرا الي صياغة استراتيجية إعلامية تشاركية في الكويت حتي العام 2026 تراعي هذه المباديء .

وشدد على ضرورة تقصي وسائل الاعلام العربية التقليدية منها والحديثة للحقيقة المجردة في كل انتاج اعلامي كسبيل وحيد لمحاربة الشائعات والمعلومات المضللة ونشر الحقيقة مطالبا باعتماد خطة تنفيذية لتطبيق ميثاق الشرف الاعلامي بالإضافة الي تعزيز اليات التعاون العربي بشكل شمولي ومتكامل بما ينعكس علي وحدة مسار الفكر الثقافي والاعلامي ليكون منبرا اعلاميا عالميا صانعا للرسالة الاعلامية الهادفة وناشرا لمعاني السلام والانسانية"

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