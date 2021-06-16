الشرطة الأردنية تعتقل النائب المفصول أسامة العجارمة

ألقت الأجهزة الأمنية الأردنية، مساء الأربعاء، القبض على النائب المفصول أسامة العجارمة بناء على مذكرة من أمن الدولة.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن وزير الداخلية مازن الفراية قوله إنه "بناء على المذكرة الصادرة عن مدعي عام محكمة أمن الدولة، اعتقلت الأجهزة الأمنية اليوم الأربعاء النائب المفصول أسامة العجارمة".
وكانت منطقة أم البساتين في العاصمة الأردنية عمان شهدت أعمال شغب يوم 6 يونيو نفذها مناصرو النائب المفصول.
واندلعت أعمال الشغب عقب تصويت مجلس النواب الأردني على فصل العجارمة.
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