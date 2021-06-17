إضراب عام في لبنان احتجاجا على الأزمة السياسية والاقتصادية

يشهد لبنان اليوم الخميس إضرابا عاما دعا إليه الاتحاد العمالي العام، احتجاجا على تفاقم الأزمة السياسية والمعيشية والاقتصادية في البلاد،
ويهدف الإضراب إلى المطالبة بتأليف حكومة اختصاصيين، للبدء في انتشال البلاد من الأزمة التي تعانيها، ويشارك في الإضراب أحزاب عدة منها أحزاب موجودة في السلطة، وقوى سياسية ونقابات عاملة.
وطالب رئيس الاتحاد الهيئات الاقتصادية بتأييد الإضراب محذرا من التعرّض للمشاركين والموظفين وتهديدهم في عملهم لعدم المشاركة.
ويعاني لبنان حالة من الشلل السياسي بسبب العجز عن تأليف الحكومة، كما يكافح لجمع أموال من الدول والمؤسسات المانحة المحتملة لمواجهة أزمة اقتصادية تاريخية.
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