“الأحوال المدنية” توضح السن الاختيارية والإجبارية لإصدار الهوية

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أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، السن الإجبارية والاختيارية لإصدار الهوية الوطنية.
وجاء توضيح وكالة الأحوال المدنية رداً على استفسار من أحد الأشخاص، بشأن مدى إمكانية إصدار هوية وطنية لصبي يبلغ من العمر 15 عاماً.
وبيّنت أن إصدار الهوية الوطنية للذكور والإناث يكون إجبارياً عند إتمام الـ 15 سنة، ويكون اختيارياً من سن 10 إلى 15 سنة.
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