المملكة ضمن أعلى 10 دول في استخدام الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت (IPv6)

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن دخول المملكة ضمن قائمة أعلى10 دول على مستوى العالم والأولى على مستوى الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط في استخدام الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت (IPv6)، بعد تحقيق نمو في تبني استخدامه يقدر بنحو 50% مقارنة بالعام الماضي 2020 وذلك وفقاً لمؤشر المركز الإقليمي لمعلومات شبكة الإنترنت في آسيا والمحيط الهادي (APNIC).

ويُعد الإصدار السادس أحدث إصدارات بروتوكولات الإنترنت عالمياً، ويتميز بمعالجة الحزم والبيانات بشكل أكثر كفاءة إضافة إلى إدخال مجموعة من التحسينات لزيادة الأداء والأمان لمستخدمي شبكة الإنترنت.

وأوضحت الهيئة أن النمو الملحوظ في تبني استخدام الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت في المملكة بدأ في الربع الثاني من 2020م، وذلك بعد نجاح تجارب تفعيل هذا الإصدار على شبكة الهاتف المتنقل، مشيرة إلى جهودها في إعداد إستراتيجية واضحة لتبني الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت وحرصها على رفع الوعي بأهميته والحث على تبنيه من قبل الجهات ذات العلاقة لتحسين جودة الخدمة وتبني التقنيات الناشئة، والتي تأتي مواكبة للتحول الإستراتيجي في دور الهيئة كمنظم رقمي.

كما بيّنت الهيئة أن المرتبة المحققة تبرهن نضج البنية التحتية لتقنية المعلومات بالمملكة، وجاءت بعد تشكيل فريق عمل وطني (IPv6 Taskforce) ضم عدداً من الجهات الحكومية والخاصة، بهدف تبادل الخبرات وتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لدعم تبني هذا الإصدار في المملكة، لافتة النظر إلى تنظيمها لعدد من ورش العمل والمؤتمرات والبرامج التدريبية التي قدمها متخصصون محليون ودوليون في الإصدار السادس لبرتوكول الإنترنت، فضلاً عن حرصها على متابعة خطط المشغلين المرخصين لتفعيل هذا الإصدار لجميع مستخدمي الإنترنت في المملكة.

ودعت الهيئة الجهات الحكومية والخاصة إلى تفعيل هذا الإصدار في الخدمات الإلكترونية المتاحة للاستفادة من مميزاته وذلك ضمن دور ها في الإشراف على شبكة الإنترنت في المملكة وتبنيها للتقنيات الحديثة، منوهة بأنه يمكن للجهات الاستعانة بالدليل الإرشادي الذي أصدرته الهيئة لدعم وتمكين الإصدار السادس لبرتوكول الإنترنت المتاح عبر موقعها الإلكتروني.