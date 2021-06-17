- 1/2
- 2/2
يصطدم منتخب الدنمارك بنظيره المنتخب البلجيكي، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية، على ملعب باركن بالعاصمة كوبنهاغن.
يتصدر منتخب بلجيكا جدول ترتيب المجموعة الثانية، بعد نهاية مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات للمجموعة الثانية، برصيد 3 نقاط، بعدما حقق “الشياطين الحمر” الفوز على روسيا بالفوز 3-0.
فيما خطفت فنلندا فوزاً تاريخياً وغير متوقع من الدنمارك 1-0، في الجولة الأولى في اللقاء الشهير، فور سقوط كريستان إريكسن المفاجئ، وإنقاذه بمعجزة طبية، قبل توقف المباراة ثم لعبها بعدها بساعتين، والتي انتهت بخسارة الدنمارك.
ويعول المنتخب الدنماركي على ضرورة الفوز على بلجيكا، أو التعادل على الأقل، لضمان المنافسة على البطاقة الثانية، عندما يواجه روسيا في الجولة الأخيرة، حيث يعتبر لقاء اليوم الفرصة الاخيرة، والخسارة تعني خروجه مبكراً من البطولة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بلجيكا أمل الدنمارك للتأهل لدور الـ 16 من يورو2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.