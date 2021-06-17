الصدارة تشعل لقاء هولندا والنمسا في يورو2020

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تتنافس هولندا والنمسا، اليوم الخميس، على الصدارة المؤقتة للمجموعة الثالثة بدور المجموعات من كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، في لقاء ستحتضنه مدينة أمستردام، وسيسعى خلاله الفريقان للحفاظ على البداية الجيدة التي قدمها كل منهما أمام أوكرانيا، ومقدونيا الشمالية.
تقام المباراة على ملعب يوهان كرويف في أمستردام أمام ما يقرب من 16 ألف متفرج.
ويحتل منتخب النمسا صدارة المجموعة الثالثة، بعد الفوز (3-1) على مقدونيا الشمالية، محققاً بذلك أول انتصار له في تاريخ البطولة القارية، بفضل ثلاثية من توقيع ستيفان لاينر، وميكائيل غريغوريتش، وماركو آرناوتوفيتش.
وكانت هولندا استهلت مشوارها في هذه النسخة من كأس اليورو، بانتصار ثمين وصعب على أوكرانيا (3-2)، على ملعب يوهان كرويف في أمستردام.
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