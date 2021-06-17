الأمير محمد بن سلمان يدعم الاتحاد العربي بـ5 ملايين ريال

أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن تقديم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 5 ملايين ريال سعودي سنوياً دعماً للاتحاد العربي لكرة القدم. وقال الأمير عبدالعزيز في الجمعية العمومية التي عقدت يوم الخميس في جدة: تلقى الاتحاد العربي مبلغ 5 ملايين ريال من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان دعماً للاتحاد وبرامجه.

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