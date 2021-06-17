أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس، عن تسجيل 1309 إصابات جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19، فيما تم رصد تعافي 1022 حالة، ووفاة 14 حالة في المملكة خلال آخر 24 ساعة.
ووفقا لإحصاء الصحة السعودية اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 470723 إصابة، من بينها 10879 حالة نشطة، معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، ومنها 1533 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة.
في حين أن إجمالي حالات التعافي بلغ 452209 حالة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7635 حالة وفاة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية.. زيادة طفيفة في إصابات كورونا مع انخفاض الوفيات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.