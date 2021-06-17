السعودية.. زيادة طفيفة في إصابات كورونا مع انخفاض الوفيات 

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس، عن تسجيل 1309 إصابات جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19، فيما تم رصد تعافي 1022 حالة، ووفاة 14 حالة في المملكة خلال آخر 24 ساعة.

ووفقا لإحصاء الصحة السعودية اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 470723 إصابة، من بينها 10879 حالة نشطة، معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، ومنها 1533 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة.

في حين أن إجمالي حالات التعافي بلغ 452209 حالة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7635 حالة وفاة.