الكاظمي يؤكد أهمية دعم الاتحاد الأوروبي في مراقبة الانتخابات العراقية 

أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي أهمية دعم الاتحاد الأوروبي في مراقبة الانتخابات العراقية المقررة في العاشر من أكتوبر المقبل.

وبحث الكاظمي خلال استقباله سفراء الاتحاد الأوروبي في العراق، العلاقات العراقية الأوروبية وسبل تطويرها.

جرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية الدعم الأوروبي للعراق في حربه ضد الإرهاب وفي مجال مراقبة الانتخابات، وتجديد الدعم الأوروبي لقرار مجلس الأمن الدولي ذي الرقم 2576، الداعم للإسهام الدولي في مراقبتها.

وأشار رئيس الحكومة العراقية إلى تهيئة كل مستلزمات إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد وتوفير الظروف الملائمة لضمان أن تكون نتائجها المعبر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي.