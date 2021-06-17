الإمارات توافق على تسليم مدير ”سوناطراك” السابق للجزائر 

قررت الإمارات تسليم عبد المؤمن ولد قدور المدير العام السابق لشركة "سوناطراك" النفطية الجزائرية لبلاده، بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة ضده على ذمة قضايا فساد.

وأفاد موقع صحيفة "الوطن" الجزائرية الناطقة بالفرنسية يوم الخميس، بأن ولد قدور جرى توقيفه في 20 مارس الماضي بمطار دبي، بعد أن احتجزته شرطة المطار لوجود اسمه في النشرة الحمراء لـ"الإنتربول"، وأطلق سراحه بكفالة مع منعه من مغادرة الإمارات.

وحسب المصدر لا تزال المفاوضات جارية لتسليم عشرات الجزائريين بناء على مذكرات توقيف أصدرها القضاء الجزائري.

وقالت الصحيفة أن ولد قدور غادر فرنسا في 20 مارس الماضي حيث يقيم مع أفراد عائلته متوجها إلى عمان عبر دبي لحضور مؤتمر

وعند مروره أمام شرطة الحدود بمطار دبي تم توقيفه.

وكان رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد قد أعلن في شهر فبراير الماضي عن إصدار القضاء أمرا دوليا بالقبض على المتسبب الرئيس في ملف شراء مصفاة أوغوستا بصقلية الإيطالية المقيم بالخارج وبالضبط بفرنسا.