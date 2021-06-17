أعلنت وزارة الصحة المغربية الخميس تسجيل 468 إصابة جديدة بفيروس كورونا انخفاضا من 500 أمس، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 525443.
كما سجل المغرب 4 وفيات، وهو نفس العدد المسجل في اليومين الماضيين، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 9225.
وأشاد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني في اجتماع للحكومة اليوم "بالتقدم المطرد لعدد المواطنات والمواطنين المستفيدين من التلقيح رغم الصعوبات المرتبطة بتوفر اللقاح دوليا".
وقال إن عدد الحاصلين على اللقاح قارب الـ10 ملايين بالتوازي مع "تحسن الوضع الوبائي من حيث عدد الحالات النشطة والحالات الخطيرة والوفيات".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المغرب يسجل 4 وفيات و468 إصابة جديدة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.