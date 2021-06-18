قياس : نتائج الاختبار التحصيلي للفترة الأولى متاحة عبر توكلنا

أعلن المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، إتاحة نتائج الاختبار التحصيلي للفترة الأولى لعام ١٤٤٢هـ عبر تطبيق «توكلنا». وقال المركز عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «يتيح المركز الوطني للقياس نتائج اختبار التحصيل الدراسي للفترة الأولى، لهذا العام ١٤٤٢هـ، من خلال حساب المستفيد عبر الرابط: اضغط هنا». وأشار إلى أنه سيتم إرسال النتائج أيضًا عبر البريد الإلكتروني المُسجل في النظام.

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