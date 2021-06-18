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اندلعت اليوم الجمعة، اشتباكات بين قوات إسرائيلية وفلسطينيين في باحات المسجد الأقصى.
وأصيب عدد من المصلين، بينهم صحافيون، بعد قمع الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة داخل المسجد الأقصى.
وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز والصوت الرصاص المطاطي باتجاه المصلين ما أدى إلى إصابة عدد منهم، وفقاً لوكالة “معا” الفلسطينية.
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