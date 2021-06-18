الأمم المتحدة تدرج الحوثيين على اللائحة السوداء للدول والجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال

أفادت وسائل إعلام دولية أن الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش قرر إدراج الحوثيين على اللائحة السوداء للدول والجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال . وأوضحت الوسائل ان غوتيريش قرر أيضا عدم إدراج التحالف العربي ضمن القائمة .

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