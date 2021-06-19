روحاني يعلن انتخاب رئيس جديد لإيران

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني السبت أن الدورة الأولى للانتخابات التي أجريت الجمعة أفضت الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية لم يكشف اسمه.

يأتي ذلك في وقت هنّأ فيه اثنان من المرشحين المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي على “فوزه” قبل صدور نتائج رسمية.

وقال روحاني في كلمة متلفزة “أهنئ الشعب على خياره (…) سأوجه تهاني الرسمية لاحقا، لكننا نعرف أن ما يكفي من الأصوات توافرت في هذه الانتخابات، و(ثمة) من تمّ انتخابه من قبل الشعب”.