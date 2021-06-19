التحالف : اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم (السبت)، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط. وأكد المتحدث الرسمي لقوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، أنه جرى إحباط جميع محاولات الميليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية. وشدد العميد المالكي على أن التحالف ملتزم باتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

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