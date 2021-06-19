ميشال عون يبحث مع مسؤول أوروبي بارز الوضع في لبنان

أعلن المكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية، اليوم السبت، أن الرئيس ميشال عون التقى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل وعرض معه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.
كما بحث عون مع بوريل دور الاتحاد الأوروبي في مساعدة لبنان على تجاوز أزمته الاقتصادية والسياسية.
ويجري الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل زيارةً مباحثات مع المسئولين اللبنانيين في بيروت.
وبحسب بيان صادر عن بروكسل، ينقل بوريل رسائل مهمة إلى القيادة اللبنانية إزاء سرعة تشكيل الحكومة وتنفيذ إصلاحات رئيسية.
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