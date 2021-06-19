طرد نحو 8500 نازح من مخيم في أفريقيا الوسطى قبل إحراقه

طُرد حوالي 8500 نازح من مخيم مؤقت قبل أن يتم إحراقه في رابع كبرى مدن جمهورية أفريقيا الوسطى التي تشهد قتالاً متواصلاً بين المتمردين والقوات الحكومية وحلفائهما، وفقاً لمنظمة أطباء بلا حدود.

وذكرت المنظمة غير الحكومية في بيان الجمعة، “لم يبق شيء تقريباً من المخيم الواقع في بامباري”.

ولم تورد المنظمة غير الحكومية أي تفسير لأسباب الحريق لكنها أشارت إلى أن اشتباكا وقع ليلة الجمعة 4 يونيو/حزيران بين “القوات الحكومية” و “المجموعات المسلحة غير الحكومية بالقرب من المخيم”.

وتشهد المدينة مركز الحرب الأهلية في جمهورية إفريقيا الوسطى بين عامي 2013 و2017، ومحيطها تجددا للقتال، ذلك منذ الهجوم الذي شنه المتمردون الساعون للإطاحة بنظام الرئيس فوستين أركانج تواديرا في نهاية ديسمبر/كانون الأول.

وتؤكد الحكومة التي تفتخر بتحرير كثير من البلدات احتلتها الجماعات المسلحة بدعم من القوات شبه العسكرية الروسية، أن المدينة أصبحت الآن تحت سيطرتها.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود “لجأ آلاف الأشخاص إلى مسجد في بلدة بامباري حيث يعيشون في ظروف صعبة جدا”.

وقامت فرق أطباء بلا حدود في بامباري التي دُمّر مركزها الصحي في الحريق بفتح مركزاً جديداً داخل المسجد، كما تحركت منظمات إنسانية أخرى لتقديم المساعدة.