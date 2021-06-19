الموارد البشرية تدرس توطين الوظائف القيادية في الشركات

كشف الوكيل المساعد لسياسات العمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الشرقي، عن أن الوزارة تدرس توطين الوظائف القيادية في الشركات بالتعاون مع جهات حكومية أخرى.

وأوضح “الشرقي” خلال ورشة عمل بعنوان “برنامج نطاقات المطور” التي نظمتها غرفة الشرقية -عن بعد-، أهمية مراعاة التوازن في عملية سعودة الوظائف القيادية بالشركات، ومراعاة متطلبات توفر الكفاءة وتدرجها في اكتساب الخبرة والمعرفة، مشيراً، وفقا لـ”الرياض”، إلى أن الوزارة تضع في الاعتبار استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وأبان أن الشركات الكبرى بحاجة للمرونة عند جلب الكفاءات الخاصة في بداية استثمارها بالمملكة، مؤكداً أن الوزارة تحرص على إيجاد مرونة عالية في توطين الوظائف القيادية بالشركات، وتنظر في سعودة هذه الوظائف بشكل دوري.