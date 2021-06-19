الإمارات تمنح الموافقة على تسجيل دواء لعلاج سرطان الرئة

أصبحت الإمارات ثاني دولة في العالم توافق على تسجيل واستخدام منتج “Lumakras” لعلاج سرطان الرئة من إنتاج شركة “أمجين” الأمريكية، بعد تصديقه واعتماده من هيئة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتأتي أهمية تسجيل الدواء في منح الأسبقية لمرضى سرطان الرئة بالإمارات في الحصول على هذا الدواء المبتكر لتسريع الخطة العلاجية وتحسين جودة حياتهم.

وبناء على تطبيق الوزارة آلية مبتكرة لمسرعاتها التشغيلية، والتي تم تخصيصها لتقييم واعتماد الأدوية الحاصلة على صفة الريادة أو الأولى من نوعها في العالم، ضمن المسار السريع المستعجل للتقييم والتسجيل الدوائي، تم الموافقة على المنتج “لوماكراس” الذي يحوي المادة الفعالة “سوتوراسيب” كدواء يُصرف بوصفة طبية يستخدم لعلاج البالغين المصابين بسرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة (NSCLC)، الذي انتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم أو لا يمكن إزالته بالجراحة، أو الورم الذي يحتوي على جين KRAS G12C غير الطبيعي، ومن تلقوا علاجاً واحداً على الأقل سابقاً لعلاج السرطان.

وأكد وكيل وزارة الصحة الإماراتية، الدكتور محمد سليم العلماء ، أن اعتماد هذا العلاج المبتكر في الإمارات لعلاج سرطان الرئة كثاني دولة في العالم، يأتي بعد أسبوع من منح الإمارات الاستخدام الطارئ لدواء جديد فعال لكوفيد-19 كأول دولة في العالم بعد اعتماد هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، مما يعزز المكانة التنافسية للدولة ويعزز صدارتها العالمية في إرساء أنظمة الجودة والسلامة العلاجية والصحية والدوائية.