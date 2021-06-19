سلطنة عمان تفرض حظرا جزئيا لمكافحة كورونا

قررت اللجنة العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع فيروس كورونا بسلطنة عمان، اليوم السبت، منع حركة الأفراد والمركبات وإغلاق جميع الأماكن العامة والأنشطة التجارية “مع السماح بخدمة التوصيل للمنازل” من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الرابعة صباحًا اعتبارًا من مساء غد الأحد، حتى إشعار آخر.

واستثنت اللجنة الأنشطة والفئات التي تم الإعلان عنها في حالات الإغلاق السابقة.

وأكدت تقارير اللجنة المتعلقة بالوضع الوبائي لفيروس كورونا، أن سلطنة عمان تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وارتفاع أعداد الوفيات.

وأشارت اللجنة إلى تعرض المنظومة الصحية في السلطنة لضغط شديد غير مسبوق.

وتؤكد اللجنة العليا أن جميع مؤسسات القطاع الصحّي وعلى رأسها وزارة الصحّة مستمرة في تنفيذ الخطة الوطنيّة للتحصين ضد فيروس حسب المراحل والفئات المستهدفة المُحدّدة.

ودعت جميع المستهدفين إلى المُبادرة لأخذ اللقاح، في محاولة لمنع انتشار الفيروس.

وفي الوقت الذي تُشيد فيه اللجنة الالتزام الذي يبديه أفراد المجتمع ومختلف المؤسسات بما تم اعتماده من ضوابط احترازيّة لتجنّب الإصابة بكورونا، إلا أنها أبدت استغرابها من استمرار البعض في إقامة التجمّعات للمناسبات المختلفة بما يخالف الضوابط المُعتمدة، وتؤكد أن الجهات المعنيّة مستمرّة في اتخاذ الإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.