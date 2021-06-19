- 1/2
- 2/2
دعت منظمة العفو الدولية، اليوم السبت، للتحقيق مع الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، لارتكابه جرائم ضد الإنسانية.
وقالت العفو الدولية إن “الانتخابات الإيرانية تمت في أجواء قمعية”.
وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني فوز رئيسي بانتخابات الرئاسة بنسبة 62% من إجمالي الأصوات، حاصدا 17.8 مليون صوت. وأضاف أن 28 مليون ناخب شاركوا في الانتخابات من إجمالي 59 مليون ناخب مسجل.
وطالبت المنظمة الحقوقية “بإنشاء آلية محايدة لجمع أدلة على الجرائم التي ارتكبها رئيسي في إيران”.
ونوهت منظمة العفو بأن “صعود رئيسي للحكم في إيران تذكير بأن الإفلات من العقاب يسود البلاد”.
وذكرت أن “رئيسي دعم قتل المئات منهم نساء وأطفال خلال احتجاجات إيران 2019″، و “انتهك حقوق الإنسان والأقليات خلال رئاسته للقضاء”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتكب جرائم ضد الإنسانية .. العفو تدعو للتحقيق مع الرئيس الإيراني الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.