إيران تستدعي مبعوث بريطانيا بسبب صعوبات في تصويت الجالية الإيرانية

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، سفير بريطانيا في طهران بسبب “صعوبات” واجهت الإيرانيين المقيمين بالمملكة المتحدة عند الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة التي أجريت أمس الجمعة، وفق ما ذكرته موقف الوزارة الرسمي.
وأكدت الخارجية الإيرانية أن إيران أبلغت المبعوث بأن لندن أخفقت في حماية مراكز الاقتراع الإيرانية بالمملكة المتحدة من عدد صغير من مثيري الشغب الذين هاجموا بعض الناخبين الإيرانيين.
وأعلن التلفزيون الإيراني، انتخاب إبراهيم رئيسي رئيسا جديدا للبلاد بعد أن حصد 17.8 مليون صوت بنسبة 62 %، من أصوات الناخبين.
وأفاد رئيس لجنة الانتخابات جمال عرف خلال مؤتمر صحفي، أن رئيسي (60 عاما) حصل على “أكثر من 17.8 مليون” صوت من أصل 28.6 مليونا من أصوات المقترعين، علما بأن أكثر من 59.3 مليون إيراني كانوا مدعوين للمشاركة في الاقتراع.
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