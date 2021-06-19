نجلاء المنقوش: نعمل على إعادة ترتيب البيت الليبي سعيا للاستقرار

قالت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، إن الحكومة تعمل على إعادة ترتيب البيت من الداخل في ليبيا سعيا إلى تحقيق استقرار شامل.
وأضافت المنقوش، خلال مشاركتها في أعمال المنتدى الدبلوماسي في مدينة أنطاليا التركية، “أعتقد أن الأولوية الملحة بالنسبة لنا هو إعادة توحيد ليبيا ومن ثم الدفع نحو استقرار سياسي وأمني واقتصادي”.
وأكدت حرص ليبيا على التعاون مع شركائها وجيرانها لتحقيق تلك الغاية، متابعة “وهو ما سيعود بالطبع بالنفع على المنطقة كلها”.
كما أضافت قائلا “لكل دولة مصالحها في ليبيا ونحن نعمل على أن تصب مصالح الجميع في صالح استقرار البلاد”.
ومن المقرر أن تغادر نجلاء المنقوش اليوم متوجه نحو العاصمة المصرية القاهرة، لإجراء مباحثات مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، حول آخر التطورات على الساحة الليبية، خاصة قبيل انعقاد مؤتمر “برلين-2” لتنسيق المواقف.
وتأتي زيارة المنقوش إلى مصر بعد يومين من زيارة رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل إلى ليبيا.
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