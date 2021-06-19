الأسد يهنئ رئيسي بفوزه في انتخابات الرئاسة الإيرانية

هنأ الرئيس السوري بشار الأسد الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي بفوزه في الانتخابات، وأعرب عن الاهتمام والحرص على العمل معه لتعزيز علاقات بلديهما.

وقالت رئاسة الجمهورية السورية إن الأسد تقدم "باسمه وباسم الشعب السوري بأحر التهاني القلبية لرئيسي بمناسبة نيله ثقة الشعب الإيراني الصديق وفوزه في الانتخابات الرئاسية".

وتمنى الأسد لرئيسي "النجاح والتوفيق في مسؤولياته الجديدة واستكمال نهج الثورة الإسلامية في قيادة مسيرة بلاده نحو المزيد من الازدهار والتقدم في جميع المجالات لما فيه خير وصالح الشعب الايراني المقاوم والصامد في وجه كل المخططات والضغوطات التي تستهدف كسر إرادته وسلبه قراره المستقل".

وأضافت الرئاسة السورية أن الأسد أعرب "عن الاهتمام والحرص على العمل مع الرئيس المنتخب من أجل تعزيز مسار العلاقات الثنائية المبنية على عقود طويلة من الصداقة التاريخية والتفاهم المتبادل والمصالح المشتركة".