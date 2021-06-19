التحالف: تدمير 7 مسيرات مفخخة أطلقها الحوثيون صوب السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، أن القوات الجوية نجحت في اعتراض وتدمير 7 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا تجاه المنطقة الجنوبية للمملكة العربية السعودية.
وأكد التحالف، في بيان له، أن عملية الاعتراض تمت بنجاح بالأجواء اليمنية وتم صد المحاولة العدائية.
وشدد التحالف، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية، على أن محاولات الحوثيين العدائية المتعمدة والممنهجة تمثل “جرائم حرب”، مؤكدا على أن قوات التحالف تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من تلك الهجمات.
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