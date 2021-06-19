اعتراض وتدمير 7 طائرات دون طيّار مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه المنطقة الجنوبية

قالت قوات تحالف دعم الشرعية باليمن، اليوم (السبت)، إن القوات الجوية اعترضت ودمرت 7 طائرات دون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهـابية تجاه المنطقة الجنوبية. واوضح “التحالف”، أن عملية الاعتراض تمت بنجاح في الأجواء اليمنية وتم صد المحاولة العدائية. وأضاف أن محاولات الحوثيين العدائية المتعمدة والممنهجة تمثل جرائـم حرب ، مبينا أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية.

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