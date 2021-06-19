كشف محمد زروال، الأستاذ المساعد في علم الأوبئة بمستشفى الهادي فليسي بالجزائر، عن "تسجيل سلالات جزائرية متحورة من فيروس كورونا، وليست السلالات المتحورة الأجنبية فقط".
وأشار محمد زروال إلى أن سلالات فيروس كورونا المتحورة الأجنبية ضعيفة بفضل غلق الحدود في السابق.
وأوضح الأخصائي في علم الأوبئة قائلا: "لدينا سلالات جزائرية، لأن الفيروس في تطوره الطبيعي يتأقلم مع البيئة، وهو سبب لاستقرار الوضعية الوبائية وعدم تأثير الفيروس، ومعنى أن تأقلم الفيروس مع الجو والإنسان جعل السلالات الجزائرية المتحورة غير خطرة"، مشيرا إلى "اكتساب المناعة الجماعية يطرح الكثير من التساؤلات، لأن العلم لم يفصل في الأمر نهائيا".
وأكمل: "نحتاج ربما إلى شهور لمعرفة كيفية تعاطي الفيروس مع الجسم من حيث إنتاج الأجسام المضادة"، داعيا إلى "تحويل الفضاءات المفتوحة للتلقيح إلى أماكن لجلب المواطنين للتلقيح لتفادي الوباء، وليس من أجل دفتر التلقيح أو غيره كالحاجة إليه للسفر".
وأكد أنه "لا بد من إشهار مكثف ومقنع بأهمية العملية من أجل الصحة العمومية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجزائر.. تسجيل سلالات متحورة محلية من فيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.