إحباط محاولة تهريب 90 مليون ريال إلى خارج المملكة

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية , بأنها تمكنت من خلال جهودها في مكافحة التهريب عبر جميع منافذها الرسمية في المملكة، من إحباط تهريب ما يقارب 90 مليون ريال سعودي، وأكثر من 290 كلغ من المشغولات الذهبية منذ بداية العام الماضي 2020م إلى نهاية شهر مايو العام الحالي.

وقالت الهيئة وفقاً للعربية نت , بأنها تمكنت أمس الجمعة، من إحباط محاولة تهريب أموال إلى خارج المملكة بلغت 2.765.000 ريال سعودي، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة داخل إحدى الشاحنات المغادرة عبر منفذ البطحاء.

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه أثناء إنهاء إجراءات خروج إحدى الشاحنات في جمرك البطحاء، عُثر على الأموال مُخبأةً داخل الشاحنة، بحيث جرى إخفاؤها بطريقة فنية في تجويف “المحاور الخلفية للشاحنة”، وأكدت الهيئة أنه جرى بعد كشف عملية التهريب اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المهرب والمضبوطات.

وشددت الهيئة في هذا الشأن على أنه يجب على كل مسافر سواءً كان مغادرًا من السعودية أو قادمًا إليها ويحمل معه عملات أو مجوهرات أو أي معادن ثمينة تصل قيمتها إلى (60,000) ریال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، الإقرار عنها إلكترونيًا من خلال تطبيق هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للأجهزة الذكية أو عبر الموقع الإلكتروني، وذلك بالدخول على صفحة الإقرار في الموقع الإلكتروني الخاص بها وتعبئة النموذج المخصص لذلك إلكترونيًا وتقديم الرقم المرجعي لدى الجمرك عند المغادرة أو القدوم.

وأكدت الهيئة أنه في حال عدم الإقرار ستُفرض غرامة مالیة بمقدار 25% من قیمة المضبوطات، أو في حال الإقرار الخاطئ. وعند تكرار المخالفة ستُفرض غرامة مالية بمقدار 50% من قيمتها، إذا انتفى الاشتباه بارتباط المضبوطات بجریمة أصلیة أو جریمة غسل أموال، وفي حال الاشتباه بارتباط المضبوطات بجریمة أصلیة أو جریمة غسل أموال فیُحجَز كامل المبلغ وإحالة المخالف إلى النیابة العامة.