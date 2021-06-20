إسبانيا تواصل المُعاناة بالتعادل مع بولندا

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واصل المنتخب الإسباني نتائجه غير المرضية، بالتعادل الإيجابي (1-1) أمام بولندا، مساء أمس السبت، بالجولة الثانية من دور المجموعات، لكأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.
وعلى ملعب لا كارتوخا، سجل ألفارو موراتا هدف إسبانيا في الدقيقة (25)، بينما سجل روبرت ليفاندوفسكي هدف بولندا في الدقيقة (54).
وبهذا التعادل رفع المنتخب الإسباني رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث، بينما رفع المنتخب البولندي رصيده إلى نقطة وحيدة في المركز الأخير.
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