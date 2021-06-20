تحالف حقوقي يمني: الحوثيون جنّدوا أكثر من 12 ألف طفل في صفوفهم

رصد “التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان” الحقوقي أكثر من 12 ألف عملية تجنيد لأطفال، ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران خلال 7 سنوات.

وأوضح التحالف أن ميليشيا الحوثي الإرهابية جنّدت 12054 طفلاً في عدد من المحافظات اليمنية، خلال الفترة من مايو 2014 وحتى مايو 2021.

وأوضح المدير التنفيذي للتحالف، مطهر البذيجي، أن المجندين تتراوح أعمارهم ما بين الثامنة و السابعة عشر.

وقال التحالف، في بيان له، إن فريقه رصد ما لا يقل عن 6729 طفلاً مجنداً لا يزالون مستمرين في القتال مع الميليشيا فيما قتل 2450 طفلاً في العمليات العسكرية وأصيب 498، إضافة إلى أسر 790 طفلاً في جبهات القتال المختلفة، في حين عاد 1004 إلى أسرهم، ولا زال مصير 572 طفلاً مجهولاً حتى اللحظة.

وأشار المدير التنفيذي للتحالف إلى أن ميليشيا الحوثي عملت منذ مايو 2014 بوتيرة عالية على استقطاب وتجنيد الأطفال، وإشراكهم في العمليات العسكرية، واستخدمت في سبيل ذلك المدراس والمساجد والمراكز الصيفية ووسائل الإعلام.

وطالب البذيجي منظومة الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الأممي بممارسة المزيد من الضغط على ميليشيا الحوثي وعدم استهدافها للأطفال، مشدداً على ضرورة تطبيق قرار الأمين العام للأمم المتحدة بإدراج الميليشيا الحوثية على اللائحة السوداء بإجراءات عملية على أرض الواقع.