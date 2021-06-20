قرقاش: الحوثي اليوم هو العقبة الأساسية لإنهاء الحرب في اليمن

علق وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الأحد، على اعتراض التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، 17 طائرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) تجاه المملكة.

وأكد قرقاش عبر حسابه على موقع "تويتر" أن تدمير التحالف العربي لهذا العدد من الطائرات "يؤكد تعنت الحوثي ضد وقف إطلاق النار والحل السياسي"، بحسب قوله.

وتابع مشددا على أن "الإستهداف المتكرر للمدنيين يتطلب موقفا ضاغطا وصلبا من المجتمع الدولي".

واختتم قرقاش تغريدته بالتأكيد أن "الحوثي اليوم هو العقبة الأساسية لإنهاء الحرب في اليمن".

​وأعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، أمس السبت، تدمير 6 طائرات دون طيار مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" تجاه المملكة.

وأضاف أنه "بذلك يرتفع مجموع ما تم اعتراضه اليوم إلى 17 طائرة بدون طيار".

​وأشار إلى أن "تصعيد المليشيا الحوثية يعكس سلوكها العدائي ورفضها للحل السياسي"، مشددا على أنه يتخذ "الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك".

​وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، الموالية لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، فجر اليوم، استهداف قاعدة الملك خالد الجوية جنوب غربي السعودية، بـطائرة مُسيرة مفخخة.

وتقود السعودية، منذ الـ26 من مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.