مطار دبي يعيد افتتاح المبنى رقم 1 اعتبارا من 24 يونيو

أعلن مطار دبي عن إعادة افتتاح المبنى "رقم1" و"كونكورس D " اعتبارا من 24 يونيو، وذلك كما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر".

وقال رئيس مؤسسة مطارات دبي، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، كما ذكر المكتب الإعلامي عبر "تويتر": لقد كان قطاع الطيران في دبي على رأس أولوياتنا ضمن حملة عالمية لاستعادة الخدمات الجوية الحيوية وافتتاح ممرات السفر التي لا تتطلب الحجر الصحي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول متعددة حول العالم".

وأضاف آل مكتوم قائلا إن "هذا الافتتاح جزء من استعدادات المطار لاستيعاب النمو المتوقع في الطلب على السفر".

وتابع: "إن افتتاح المبنى 1 سيتيح العودة تدريجيا لما يزيد عن 40 شركة طيران دولية إلى مقرها الرئيسي والتي تشغل رحلاتها حاليا في مبنيي الركاب 2 و3".