وزير الخارجية الإيراني: مهمة إحياء الاتفاق النووي تقع على عاتق أمريكا

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن مهمة إحياء الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى الدولية تقع على عاتق الولايات المتحدة التي انسحبت منه في أيار/ مايو 2018.

ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية، قول ظريف خلال مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي المنعقد في تركيا، إن الولايات المتحدة هي التي خرقت الاتفاق النووي، وتقع على عاتقها مسؤولية إصلاحه“.

وكان ظريف رجح، أمس السبت، أن تتوصل بلاده إلى تفاهم مع القوى العالمية الكبرى بشأن إعادة العمل بالاتفاق النووي الموقع عام 2015، قبل انتهاء فترة ولاية الرئيس حسن روحاني.

وقال ظريف في تصريحات من تركيا ردّا على سؤال حول آفاق تشكيل حكومة جديدة في إيران وتأثيرها على سير المفاوضات النووية الجارية في العاصمة فيينا ”من المحتمل أن يتم التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني“.

وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية أمس عن فوز المرشح المتشدد إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية بعد حصوله على قرابة 18 مليون صوت.

وبدأت إيران مطلع الأسبوع الماضي جولة مفاوضات نووية هي السادسة من نوعها مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين، بالإضافة إلى مشاركة الولايات المتحدة بطريقة غير مباشرة في المحادثات النووية.

وتطالب إيران برفعٍ كامل للعقوبات الأمريكية قبل العودة للاتفاق النووي، فيما تبدي الأطراف المتفاوضة مع طهران قلقها من تزايد الانتهاكات الإيرانية للاتفاق النووي.