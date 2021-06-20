رئيس الوزراء الليبي يعلن إعادة فتح الطريق الساحلي

أعلن رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة اليوم الأحد عن إعادة فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق وغرب البلاد، واصفا ذلك بأنه خطوة جديدة في استعادة وحدة البلاد.
وكتب الدبيبة على حسابه في "تويتر": "اليوم سنطوي صفحة من معاناة الشعب الليبي، نخطو خطوة جديدة في البناء والاستقرار والوحدة، تحية تقدير لكل الجهود المخلصة التي نعيش نتائجها اليوم بفتح الطريق الساحلي، معا للبناء والعمل من أجل نماء الوطن وازدهاره".
ويأتي ذلك بعد إغلاق هذا الطريق الاستراتيجي الذي يربط بين مصراتة وسرت لأكثر من عامين بسبب النزاع المسلح في البلاد.
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