البنك الدولي يدعم الأردن بـ50 مليون دولار.. لتأمين 4.8 مليون جرعة لقاح...

وافق البنك الدولي على برنامج بقيمة 50 مليون دولار، يساعد الأردن في شراء نحو 4.8 ملايين جرعة لقاح لفيروس كورونا لتحقيق مناعة مجتمعية وتسريع التعافي.

وبحسب بيانات فإن القيمة الإجمالية لمشروع "التمويل الإضافي لبرنامج الاستجابة الطارئة لمكافحة فيروس كورونا" في الأردن، تصل إلى 63.75 مليون دولار، 50 مليونا منها قرض ميسر، والباقي منحة من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر، حيث جرت الموافقة على المشروع في 16 يونيو الجاري.

ويسهم المشروع، في تطعيم نحو 2.4 مليون شخص ضد كورونا في الأردن، وبنسبة 40% من السكان البالغين المؤهلين حاليا للحصول على اللقاح.

ومع التمويل الجديد، ترتفع التزامات البنك الدولي الحالية للأردن إلى 550 مليون دولار، 500 مليون منها لبرنامج تمويل الاستثمارات الشاملة والشفافة والمراعية للمناخ وفقا للنتائج (PforR)، الذي يهدف إلى تحقيق التعافي الأخضر والشامل من الجائحة.

وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، قال خلال مؤتمر صجفي في 10 يونيو الجاري، للإعلان عن اتفاقيات بين البنك والأردن بقيمة 1.1 مليار دولار، "إن المشروع البالغة قيمته 64 مليون دولار يساعد الحكومة في تمويل شراء لقاحات ضد فيروس كورونا، حيث يتضمن التمويل منحة بنحو 14 مليون دولار و50 مليون دولار على شكل قرض ميسر من البنك الدولي".

وأوضح أن "المشروع سيسمح بتوسيع نطاق التطعيم ضد الفيروس، للوصول إلى تطعيم ما يقارب 40% من السكان المؤهلين للمساعدة في إعادة فتح الاقتصاد والمدارس والقطاعات الأكثر تضررا".