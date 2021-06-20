الصحة : مستمرون بإعطاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا لكبار السن

أكدت وزارة الصحة أن المراكز الصحية التابعة لها ما زالت مستمرة في إعطاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا لأصحاب الفئة العمرية 60 عاماً فأكثر.

وكانت الوزارة قد أعلنت أمس السبت، وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا إلى 16,495,755 جرعة، وذلك وفق آخر إحصائية مسجلة.