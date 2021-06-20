وظائف شاغرة في مشروع نيوم

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أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عن وظائف هندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.
وأوضحت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: رئيس المعايير الهندسية والفنية: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسي ذي الصلة، ومهندس البيانات المؤسسي: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة البيانات، أو أي مجال ذي الصلة.
وأشارت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، أضغط هـنـا.
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