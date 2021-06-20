قال رئيس “التيار الوطني الحر” في لبنان، جبران باسيل، إنه يريد الاستعانة بأمين عام “حزب الله”، حسن نصرالله، للمساعدة في مسألة تشكيل الحكومة الجديدة.
وأوضح باسيل، خلال كلمة متلفزة: “اليوم أريد الاستعانة بصديق هو سماحة السيد حسن نصرالله، لا بل أكثر، أريده حكما وأئتمنه على الموضوع”، وتابع “أنا لا أسلم أمري ومن أمثل إلى حسن بل ائتمنه على الحقوق”.
وأضاف: “هو يعرف أننا مستهدفون، وكل ما يحصل هو للنيل منا، ويعرف أننا تنازلنا بموضوع الحكومة عن أمور كثيرة”، موجها حديثه لنصرالله قائلا: “يا سيد حسن، أعرف أنك لا تخذل الحق، أنا جبران باسيل، من دون أن أحملك أي عبء، أقبل بما تقبل به أنت لنفسك، هذا آخر كلام لي بالحكومة”.
ورأى باسيل أن أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية كشفت أزمات أخطر وأعمق، وأظهرت أن المشكلة ليست بالنصوص الملتبسة للدستور، بل بما وصفه بـ”النوايا الدفينة” التي تفضح أصحابها بلحظة تأزم أو غضب – بحد وصفه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جبران باسيل لـ«نصرالله»: نأتمنك على الحقوق ونقبل بما تقبل به على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.