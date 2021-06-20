صاروخان يستهدفان قاعدة عين الأسد.. واستنفار أمني في الأنبار

في محاولة جديدة لاستهداف قواعد عسكرية في العراق تضم قوات أميركية، أفادت مصادر العربية/الحدث بن قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غرب البلاد، تعرضت اليوم الأحد لهجوم صاروخي.

وأوضحت المصادر أن صاروخين سقطا في محيط القاعدة التي تضم عسكريين أميركيين

كما أشارت إلى أن القوات الأمنية أغلقت منطقة البغدادي في الانبار بشكل كامل بحثا عن مطلقي الصورايخ.