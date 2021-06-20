الإمارات تنفي ما ورد في تسجيل صوتي حول الوضع الوبائي

نفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، اليوم الأحد، ما ورد في تسجيل صوتي نشر في مواقع التواصل الاجتماعي حول الوضع الوبائي.
وأوضحت الوزارة في تويتر: "بالإشارة لما تم تداوله من تسجيل صوتي في بعض منصات التواصل الاجتماعي بخصوص الوضع الوبائي، فإن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنفي ما ورد في التسجيل الصوتي".
وأكدت على أهمية استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، قائلة: "نؤكد على أهمية استقاء الأخبار من الجهات الحكومية ومنصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي".
وأهابت بجميع أفراد المجتمع ضرورة التأكد من صحة المعلومات قبل تداولها مما يعرض أصحابها للمساءلة القانونية.
وأشارت الوزارة إلى أن وعي أفراد المجتمع في الدولة ضد الإشاعات المضللة يشكل دعما ومساندة لجهود الجهات الصحية والمختصة.
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