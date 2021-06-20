مفخخات الرئيس المنتخب

ليس مصادفة أن يرسل ذيل إيران عبد الملك ١٧ مسيرة مفخخة خلال أربع وعشرون ساعة بإتجاه المملكة العربية السعودية. فالتوقيت محسوب بدقة والتصنيع والاستشارة إيرانية والإشارة جاءت من طهران مع إعلان انتخاب المتطرف والمعاقب دوليًا والمشكوك في صدقيته رئيس مجلس القضاء الإيراني إبراهيم رئيسي بمنصب رئيس الجمهورية .

في إيران كلهم متطرفون وحاقدون على العرب وطامعون بأرضهم وثرواتهم بل وحتى بمكانتهم. إيران أرادت أن ترسل رسالة إلى المملكة ودول الجوار العربي بهدف الابتزاز والتهديد بحقبة جديدة من التشدد في ضل الرئيس الجديد لإيران وكأن الرئيس الإصلاحي روحاني كانت المنطقة في عهده تشهد سياسة فنلندا!!

نظام حكم الولي الفقيه يخطيء في حساباته إذا ما إعتقد أن سرب من مسيرات مفخخات فرقعها في الجو أبطال رجال دفاعنا الجوي فلن تفت مسيراتهم عضد مملكة الحزم أو تهن من عزيمة الشعب والقيادة فنحن كشعب نقف اليوم وكل يوم صفًا واحدًا خلف قيادتنا الرشيدة ومليكنا سلمان الحزم وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان أمير العزم والإرادة التي لا تلين أمام التحديات مهما كانت جسامتها. نحن ببساطة أمام مشهد عسكري يقول أن الحوثي منهك وفشل في صنع نظام سلطة يرتبط بالمرشد الإيراني خامئني فالشعب اليمني يرفضه والمجتمع الدولي لا يقبله وما مبادرات السلام التي تاتي من المملكة الحبيبة إلا تنم عن ادراك عميق بانتهاج مواقف سياسية تزيد من عزلة عصابة الحوثي المتوحشة ولن يثنينا عن الدفاع عن بلدنا الغالي لا زمن ولا تضحيات والنصر آت بإذن الله تعالى وما مسرحية الانتخابات الايرانية إلا استمرارا لمسلسل الدجل والخداع والتزييف. وقيادتنا السياسية تمتلك مرونة عالية وحنكة سياسية في تعديل التحالفات الدولية وترتيب أوراقها بكل عزيمة واقتدار وليخسى جرذ مران القابع في الكهوف وشمس اليمن العربي، ستشرق من جديد. كتبه: د.فوزية القحطاني

كاتبة سعودية

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