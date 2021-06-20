التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب خميس مشيط السعودية 

أفاد التلفزيون السعودي بأن التحالف العربي بقيادة الرياض دمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية صوب مدينة خميس مشيط السعودية.
وأشار التحالف إلى أن الحوثيين مستمرون في استهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وشدد على أنه سيتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.
ويوم السبت، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن اعتراض وتدمير ست طائرات مسيرة مفخخة، أطلقتها "أنصار الله" الحوثية في اليمن اليوم باتجاه السعودية.
وأكد التحالف أن "تصعيد المليشيا الحوثية يعكس سلوكها العدائي ورفضها للحل السياسي"، مشددا على أنه يتخذ "إجراءات شاملة من أجل حماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك".
وكان الحوثيون أعلنوا في وقت سابق اليوم عن قصف قاعدة الملك خالد الجوية في جنوب غربي السعودية.
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